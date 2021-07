O boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde (SES) confirmou neste sábado que o Tocantins já tem confirmadas 3.396 mortes por Covid-19 dentro de 204.832 casos confirmados da doença. Segundo os dados, mais dez mortes estão confirmadas até a publicação do boletim, mas apenas uma delas é de junho. As demais são de março, maio e junho deste ano.

Neste mês, segundo o Portal Integra, o dia mais recente com morte confirmada é o dia 11 de julho, com quatro mortes. Naquele dia, a média móvel de mortes era de 3.14. Desde então, só há mortes confirmadas para dias anteriores e a média móvel de óbitos se mantém em 0.71 até este sábado.

O documento lista mais 503 novos casos confirmados para a doença, dos quais 79 são da últimas 24 horas e os demais coletados em dias anteriores e inseridos no sistema até ontem, sexta-feira, 16.

Confira os detalhes das mortes confirmadas por mês do óbito:

Março

Homem, 68 anos, de Conceição do Tocantins, sofria de diabetes e morreu no dia 30, no Hospital Regional de Gurupi.

Maio

Mulher, 51 anos, de Arraias, sofria de leucemia mieloide aguda e morreu no dia 14, no Hospital Geral de Palmas.

Homem, 57 anos, de Novo Acordo, sofria de hipertensão arterial sistêmica e morreu no dia 22, no Hospital Geral de Palmas.

Junho

Mulher, 60 anos, de Araguaçu, sem doenças, morreu no dia 15, no Hospital Regional de Gurupi.

Mulher, 68 anos, de Colinas, sofria de diabetes e morreu dia 16, no Hospital Geral de Palmas.

Mulher, 53 anos, de Colmeia, sem comorbidade, morreu no dia 17, no Hospital Estadual de Combate a Covid.

Homem, 81 anos, de Novo Alegre, sofria de hipertensão arterial sistêmica e morreu no dia 21, no Hospital Geral de Palmas.

Homem, 52 anos, de Colmeia, sofria de diabetes e morreu no dia 26, no Hospital Regional de Araguaína.

Julho

Homem, 72 anos, de Palmeirópolis, sofria de não relatada e morreu no dia 4, no Hospital Santa Thereza.

Mulher, 68 anos, de Carmolândia, sofria de diabetes e hipertensão arterial sistêmica e morreu no dia 9, no Hospital Municipal de Araguaína.