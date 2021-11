Vida Urbana Estado anuncia que dez UTIs covid passam a ser convencionais no Hospital Regional de Gurupi Leitos ficam livres para outros pacientes com quadros clínicos graves e a unidade hospitalar retornará a ofertar exames de mamografia e remodelação do SAVIS

O Governo do Tocantins reabrirá 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) convencionais no Hospital Regional de Gurupi. Os leitos estavam sendo usados para atender pacientes com Covid-19 e, conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a mudança "foi possível devido à queda significativa das internações por Covid-19". Com a reabertura, a unidade ofertará um total d...