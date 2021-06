Vida Urbana Estado anuncia ponto facultativo para a sexta, um dia após o feriado de Corpus Christi Decreto com medida deve ser publicado no Diário Oficial desta terça-feira

O Governo do Tocantins informou que publicará no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 1º, o decreto determinando ponto facultativo para a sexta-feira, 4, um dia após o feriado de Corpus Christi, comemorado na quinta-feira, 3. Conforme a gestão, fica sob a responsabilidade dos dirigentes dos órgãos e entidades a preservação e o funcionamento dos se...