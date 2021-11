Vida Urbana Estado afirma que pronto-socorro do HGP voltará a atender todos os pacientes SES diz que os pacientes receberão os primeiros atendimentos médicos e, ato contínuo, será realizada a análise dos protocolos de triagem assistenciais em saúde, como também, o encaixe com o perfil da unidade

Após a repercussão negativa sobre o fechamento dos portões do pronto-socorro do Hospital Geral de Palmas (HGP) e visita do governador interino, Wanderlei Barbosa (sem partido), à unidade, o Estado recuou e afirma que voltará a atender todos os pacientes no HGP, que é a maior unidade pública hospitalar do Tocantins. Por meio de uma nota, divulgada na manhã ...