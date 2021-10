Vida Urbana Estado adia audiências públicas sobre a concessão de parques após decisão, mas não dá novas datas Governo disse que os dias para as audiências em Mateiros e Palmas serão fornecidos posteriormente junto com outras orientações

Após a decisão judicial com relação às audiências públicas sobre a concessão dos Parques Estaduais, o Governo do Tocantins comunicou o adiamento dos encontros nesta quinta-feira, 21. As audiências para debater sobre a concessão dos serviços turísticos no Jalapão estavam marcadas para esta quinta-feira, em Mateiros, e nesta sexta-feira, 22, em Palmas. O Estado disse ...