O estacionamento da rodoviária na capital passará por ajustes e agora os usuários precisarão pagar pela permanência no local. A cobrança começaria a valer no último sábado, 10, mas acabou adiada e ainda não há previsão para começar a valer, conforme informou a administração do Terminal Rodoviário de Palmas (TRP).

Segundo o TRP, o motivo do adiamento da cobrança é em razão a ajustes técnicos. Nesta terça-feira, 13, a equipe do Jornal do Tocantins conversou com alguns usuários que reclamaram da previsão de cobrança.

O motorista carreteiro, que também trabalha como motorista de aplicativo, Eduardo Campos, de 48 anos, disse que acha o estacionamento sem estrutura para haver cobrança e, segundo ele, o tempo para permanecer na vaga é insuficiente.

“O tempo de tolerância de cinco minutos é muito pouco, porque não dá tempo de passar por aquela cancela, de embarcar ou desembarcar. Sem contar com a demora, chega final da tarde, aqui forma fila até lá no posto. Então no caso já passa do tempo de tolerância, porque é uma guarita na entrada e uma na saída", contou.

Os valores para a permanência de carros será de R$ 8 para uma hora, R$ 4 a hora adicional e pernoite R$ 60 (24h). Para motocicleta será R$ 4 uma hora, R$ 2 a hora adicional e R$ 60 o pernoite (24h).

Em relação aos valores, o motorista disse que acha caro pois, segundo ele, falta segurança no local. “Se fizer uma boa segurança, uma estrutura com câmera, tudo, aí tudo bem, se for uma coisa justa, que venham trazer melhorias para o âmbito geral, é válido. Mas só cobrar e não ter nenhuma mudança, aí já se torna um pouco abuso” reclamou.

A assessora Jordana Marques, de 23 anos, contou que em relação às tarifas ela não acha uma ideia ruim, contanto que tenha melhoria no serviço prestado.“Eu não digo que é um valor abusivo, nem que sim nem que não, eu preciso ver os serviços que vão ser oferecidos”

Jordana pontuou que seria um bom requisito para o valor cobrado nas taxas. “Acho que precisa melhorar com relação à segurança, então, assim, segurança que eu digo não é o trabalho da Polícia Militar e sim uma segurança particular, 24 horas do local. A rua é bem ali atrás, então qualquer pessoa tem acesso, o que deixa vulneráveis veículos, outra questão é um veículo que vai pernoitar, por exemplo, precisa ter a cobertura do local, para ele não ficar exposto ao sol, a chuva, ou pelo menos de forma indireta, então, assim, eu não digo que é um valor caro, eu não digo ainda, se não tiverem esses serviços e se eles não forem de qualidade, pode ser um real, vai ser caro pra mim.” completou.

O supervisor de vendas Danilton Pereira, de 36 anos, reclamou do tempo de tolerância, pois segundo ele, quem vem para a rodoviária esperar um familiar chegar de viagem fica prejudicado caso o ônibus tenha atraso. “Geralmente o ônibus não vai demorar só isso pra chegar, né!? As vezes demora, atrasa e temos que passar uma ou até duas horas. Não é viável, querendo ou não é um certo prejuízo para quem está esperando. No mínimo, o tempo de tolerância deveria ser meia hora, porque eu mesmo já fiquei duas horas e meia esperando um ônibus chegar, o valor pode ser baixo, mas dependendo do tempo que ficar, se torna caro”, finalizou.

Administração do TRP

Em nota enviada ao JTo na tarde desta terça-feira, 13, o TRP esclareceu que a cobrança de taxa de estacionamento no terminal rodoviário será reimplantada e está prevista no contrato de concessão e na Resolução nº 81, de 6 de dezembro de 2013, da ATR, publicada no Diário Oficial do Estado, nº 4.024, no dia 12 de dezembro de 2013.

Sobre a localização das cancelas, o TRP esclareceu que a cobrança partiu de uma decisão em comum acordo com a Agência de Trânsito, Transporte e Mobilidade (ATTM), cujo objetivo é a mitigação do transporte clandestino no terminal e ainda ajudar a fiscalização do trânsito online pela ATTM, com o objetivo de trazer mais segurança para os usuários.

Ao final da nota, a administração comunicou que o novo layout das paradas e estacionamento dos taxistas atende pleito antigo dos proprietários dos guichês de venda de passagens. Comunicou ainda que, uma vez cobrado pela guarda de veículos, essa cobrança gera responsabilidade civil e que para isso contrataram empresas seguradoras.