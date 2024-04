Vida Urbana Estágio com bolsas de R$ 1 mil abre inscrições em Araguaína Inscrições podem ser feitas até o dia 19, na sede da Subseção Judiciária do município, para alunos do curso de direito

A Justiça Federal de Araguaína está com inscrições abertas para formação de cadastro reserva de estagiários da subseção judiciária para estudantes do curso de direito. Entre as oportunidades, há vagas para Pessoas com Deficiência (PcD). As vagas são remuneradas com bolsas de R$ 1 mil e auxílio-transporte de R$ 8 por dia, para estudantes das instituições de ens...