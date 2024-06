Vida Urbana Especialista explica benefícios e precauções sobre o uso de suplementos alimentares O JTo conversou com frequentadores de academia sobre suas experiências e preocupações com suplementos alimentares e consultou a nutricionista esportiva Tania Felix para esclarecer dúvidas comuns

Com o crescente interesse por um estilo de vida mais saudável, muitos recorrem à academia e aos suplementos alimentares para obterem ganhos musculares, perda de peso e aumento de energia. Mas quais são os reais impactos no organismo e quais cuidados são necessários? O JTo conversou com frequentadores de academia que compartilharam suas experiências e preocupações em rel...