Vida Urbana Especialista em clima alerta para risco de mais desastres ambientais no mundo Chuvas fortes, similares às que acontecem no Rio Grande do Sul, são eventos extremos que tendem a ocorrer com maior frequência

De acordo com a Agência Brasil, chuvas fortes, similares às que acontecem no Rio Grande do Sul, são eventos extremos que tendem a ocorrer com maior frequência em todo o mundo. É preciso haver conscientização sobre as mudanças climáticas, segundo afirmou o pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP) e co-presidente do Painel Cientí...