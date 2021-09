As chuvas que ocorreram em alguns locais do Tocantins, como na Capital, zona rural de Paraíso do Tocantins e Gurupi, deixaram a tarde desta quinta-feira, 24, com o calor um pouco mais ameno. E a boa notícia, segundo especialista, é que o tocantinense terá mais chuvas ainda neste mês.

De acordo com o meteorologista professor José Luiz Cabral, do ponto de vista climatológico, as chuvas de ontem estão dentro da normalidade. “Tivemos um longo período de estiagem e agora estamos em uma transição e a tendência é que ocorram mais chuvas sim no Estado nos próximos dias”, completa.

Porém, o especialista alertou que os produtores rurais, principalmente, ainda não devem entender que essas chuvas já significam o início do período chuvoso no Estado, o qual só irá se firmar mesmo a partir da segunda quinzena de outubro. “Apesar delas não estarem constantes, as chuvas estão vindo em boa hora. A umidade relativa do ar estava muito baixa, em alguns municípios do centro sul do Tocantins essa umidade ficou abaixo de 10%, as temperaturas máximas diárias estavam bem elevadas, alguns lugares superando os 40°. Esperamos que na próxima semana tenha muita variação na nebulosidade e que tenhamos chuvas locais, principalmente no período da tarde devido à incidência dos raios solares e o calor”.

Quinta-feira

As chuvas desta quinta-feira, isoladas neste mês, foram significativas para o palmense, com direito a trovões, vento fresco e até granizo. Alguns locais da zona rural de Paraíso do Tocantins e Gurupi também tiveram chuva de granizo.

As chuvas chegaram um dia após o início da primavera, que começou nesta quarta-feira, 22.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também prevê pancadas isoladas de chuvas até a próxima segunda-feira, 27, na Capital e em Gurupi A temperatura mínima e máxima pode variar de 26 a 36 graus nas duas cidades.

O Inmet também estima a melhora da umidade do ar, que variou na semana passada de 12 a 25%. Até a próxima semana, a umidade poderá variar de 30 a 80%.