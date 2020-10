Vida Urbana Especial: Tocantins em números Confira os principais dados demográficos, econômicos e indicadores educacionais nos 32 anos do Tocantins

O Tocantins completa 32 anos nesta segunda-feira, 5. O Jornal do Tocantins levantou os principais dados econômicos e sociais do Estado. O levantamento foi feito com os últimos números de órgãos oficiais. Confira a infografia. Confira as matérias do especial 32 anos do Tocantins. De sonhos, história e pertencimento! Especial: Tocantins em números ...