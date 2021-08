Nesse segundo semestre, após retorno das aulas, uma escola privada da Capital registrou um caso de contaminação entre os alunos. Este é o única caso formal checado pelo JTO, embora desconhecido pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares do Estado do Tocantins (SINEP). A entidade afirma que não teve nenhum conhecimento de caso de Covid-19

Na quinta-feira da semana passada, 5, os pais de um aluno do terceiro ano informaram à escola do Sesc que o filho testou positivo para a Covid-19. Segundo a escola, com esta informação, o Sesc cancelou a aula na sexta-feira, 6, por segurança. “Tanto a professora, que já realizou o teste e ainda aguarda o resultado, bem como os alunos que tiveram contato com o infectado foram colocados de quarentena e as aulas seguem de forma remota”.

Ainda segundo uma nota enviada pelo Sesc, outra turma, que não teve contato com o aluno, segue com aula normal presencial tendo uma professora substituta. “Como medida de segurança, enquanto uma parte da turma tem aula presencial, a outra metade assiste de forma online. Depois esse padrão é invertido e quem teve aula online vai até a escola, enquanto a outra acompanha de casa”, declarou a escola.

O Sesc Tocantins afirma que não houve relatos de professores contaminados com a Covid-19 até o presente momento.

As aulas presenciais retornaram há quase duas semanas no Tocantins. E segundo nota enviada pelas secretarias de Educação, as escolas estaduais e municipais de Palmas não registraram nenhum caso de Covid-19 entre alunos, professores e demais funcionários dos estabelecimentos.

Em nota enviada pela Secretaria Estadual de Educação, Esporte e Juventude (Seduc), até o momento não há nenhum caso de Covid-19 registrado nas escolas da rede estadual onde as aulas retornaram presencialmente.

O Estado tem um número de 152.532 alunos matriculados nas 494 escolas estaduais.

Casos

O Tocantins registrou mais 117 novos casos confirmados em 15 municípios e cinco novas mortes por Covid-19 em cinco cidades. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgados nesta segunda-feira, 9. Atualmente, o Estado ainda tem 9.261 pacientes infectados com o vírus com a doença ativa, que necessitam de isolamento domiciliar ou hospitalar.

Conforme o 512º Boletim da SES, desde o começo da pandemia, em março do ano passado, o Tocantins acumula 212.851 diagnósticos positivos e 3.569 óbitos em decorrência das complicações causadas pela doença. Os 139 municípios já registraram casos da doença e em 135 houve mortes confirmadas.

Vacinas

Conforme dados do portal Integra Saúde, o Tocantins aplicou um total de 925.561 doses, imunizando apenas 14,25% da sua população. Deste número de vacinados, 24.16 são profissionais da área da Educação que estão vacinados com a primeira e segunda dose.