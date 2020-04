O Sistema Fecomércio (Sesc – Senac) antecipou as férias escolares de 1º a 30 de julho e o recesso levito começa a partir de hoje, 1º e vai até 30 de abril. A antecipação alcança as turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, PHE (Projeto Habilidades de Estudo) e EJA (Educação de Jovens e adultos) de todas as escolas Sesc no Tocantins.

De acordo com o comunicado enviado aos pais, é uma medida de prevenção ao coronavírus e seguimento às normativas Estaduais de Ensino e busca minimizar os prejuízos ao calendário escolar evitando uma nova parada de mais 30 dias em julho caso as aulas que estavam suspensas retornassem.

Um novo calendário escolar será definido após orientações e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e conselhos Nacional e Estadual de Educação