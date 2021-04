Vida Urbana Escolas da rede municipal e particular de Araguaína já podem retomar aulas semipresenciais Decreto da prefeitura ainda estabelece novas mudanças no funcionamento de bares, restaurantes, cinemas, adegas, lanchonetes e similares, aumentando o horário máximo das 21 horas para 22 horas, e passando ter tolerância para as 23 horas

As aulas na rede municipal de ensino, educação infantil particular e também cursinhos estão autorizadas a retornarem de forma semipresencial e escalonada em Araguaína, norte do Estado. A medida foi autorizada em um novo decreto publicado nesta semana pela prefeitura da cidade. Além disso, conforme o documento, todas as instituições devem seguir os protocolos de seg...