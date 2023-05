Atualizada dia 10/5 às 21h20

Algo que faz a diferença na qualidade do aprendizado de crianças e adolescentes é uma boa estrutura física escolar. Para melhorar as condições do Centro Municipal de Educação Básica Professora Lívia Lorene Bueno Maia (extensão) e seus 160 alunos, em Arraias, região sudeste do Estado, cerca de 50 voluntários realizaram de sábado, 6, à segunda, 8, uma pequena reforma da unidade. A instituição foi entregue para a comunidade na terça-feira, 9.

Em um vídeo publicado nas redes sociais mostra o processo da reforma que contou com pintura em toda a escola, um contrapiso para os alunos jogarem futebol e reforma da calçada da frente. Um dos idealizadores do projeto, o pastor Leonardo Teixeira, contou que a iniciativa surgiu da igreja em que faz parte.

“Eu sou pastor da Base Church em Arraias e nós estávamos buscando ideias de quais ações sociais poderíamos fazer na cidade. Dentre as várias ideias que foram elencadas a gente gostou sobre a reforma da escola aqui do setor que é a mais carente no município”.

De acordo com o pastor, a verba utilizada para a reforma não contou com recursos públicos e que em média foram gastos R$ 10 mil em materiais. “Nós começamos a fazer ações junto com os professores, com os alunos para levantar os recursos para reforma da escola. A gente fez bazar, cantina e também do próprio caixa da igreja para fazer a reforma”.

Quanto à mão de obra voluntária, a reforma contou com a ajuda de funcionários da escola, pais, alunos além de quatro reeducandos que à Polícia Penal levou.

Ainda segundo o pastor, os voluntários realizaram toda a pintura da escola. “Pintamos as sala de aula com desenho, frases bíblicas, motivacionais. Tinha um espaço em que as crianças jogavam bola e lá era no chão bruto. Então fizemos o contrapiso para os alunos”.

Ele ressalta que a ajuda dos voluntários fez o processo da reforma ser mais ágil. “Foi um milagre o que a gente fez em três dias. Mas teve muita gente envolvida que contribuiu ali para lixar, pintar a janela, pintar porta, pintar paredes”.

O Centro Municipal de Educação Básica Professora Livia Lorene Bueno Maia (extensão) é de tempo integral e atende alunos da 3ª série ao 7º ano.

O JTo pediu o posicionamento do município de Arraias, mas não obteve retorno.