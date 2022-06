Vida Urbana Escola estadual suspende aulas após confirmar casos de Covid-19 A Escola Maria dos Reis, localizada em Palmas, ficará fechada para sanitização e dedetização até a próxima semana

Nesta sexta-feira, 3, a Escola Estadual Maria dos Reis Alves, localizada no setor Taquari, região sul de Palmas, suspendeu as aulas até a próxima quarta-feira, 8, após confirmar oito casos de Covid-19. Na unidade estudam 1878 estudantes. Um comunicado da escola enviado aos pais na quinta-feira, 2, informa “devido aos casos de Covid-19 ter aumentado muito as aulas ...