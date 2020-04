Vida Urbana Escola em Nova Olinda pega fogo e computadores e papéis são destruídos pelas chamas Combate ao incêndio durou mais de duas horas

Uma escola abandonada pegou fogo e teve vários materiais destruídos pelas chamas neste domingo, 10, na Avenida Bernardo Sayão em Nova Olinda, Norte do Estado. O caso aconteceu às 11h30 e o incêndio na estrutura ficou completamente controlado por volta das 14 horas. Conforme o Corpo de Bombeiros de Colinas do Tocantins, acionados para o combate, o atingiu uma sala c...