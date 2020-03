Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

As equipes da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) passam a usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como medida de proteção e enfrentamento à pandemia provocada pelo coronavírus em Palmas. Essa é uma das medidas presentes na Portaria Nº29/2020 que adota protocolos para o atendimento e fiscalização da polícia administrativa, relativas ao trânsito e transporte.

Conforme a gestão, os agentes também terão que seguir as recomendações sanitárias do Ministério da Saúde, no sentido de resguardar a integridade física de todos durante o trabalho. Os servidores que se enquadrem nos grupos de risco como doenças como diabetes, hipertensão, câncer e problemas cardíacos foram dispensados das atividades.

São cinco protocolos atendimento para as atividades previstos na Portaria, sendo que eles orientam as ações no sentido de preparo para o início e fim da escala, atendimento a colisões sem vítimas, uso e manipulação de etilômetros, e remoção de veículos e atuações nas estações de transporte coletivo. Em outra portaria, a de Nº30/20, a Sesmu altera os horários de escalas dos agentes de Trânsito e Transporte.