Vida Urbana Equipamento superaquece em sala do Palácio Araguaia e Corpo de Bombeiros é acionado Segundo a Corporação, disjuntor deligou e não houve danos materiais. Ninguém se feriu, entretanto, sites do governo ficaram fora do ar

Atualizada às 17h55. Na tarde deste domingo, 13, uma das salas do Palácio Araguaia, na Praça dos Girassóis, em Palmas, onde fica armazenado o servidor de dados, superaqueceu acionou um alarme de incêndio do local. De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Agência de Tecnologia da Informação (ATI) , um dos equipamentos da sala, um ar condicionado, apresentou defeito...