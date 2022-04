Vida Urbana Equipamento de Videovigilância é testado pela Polícia Militar no Tocantins O objetivo é experimentar as câmeras corporais no policiamento cotidiano; 10 equipamentos foram cedidos por uma empresa para realização dos testes.

Com o objetivo de subsidiar a tomada de decisão quanto à possível aquisição e implantação do sistema de videovigilância corporal, a Polícia Militar (PM) realiza testes operacionais com o equipamento “Body Cam” nas unidades de policiamento do Estado. O experimento teve início na quinta-feira, 7, e segue até 5 de maio. O Chefe da Assessoria Técnica de Informática e Tele...