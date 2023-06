Redação Jornal do Tocantins

Um entregador de gás ficou ferido após um botijão explodir em um restaurante, em Araguatins, região do Bico do Papagaio, na na sexta-feira, 23. Outras duas pessoas que estavam no local passaram mal e foram levadas para o hospital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a explosão ocorreu quando o entregador começou a trocar o botijão de gás da cozinha do restaurante. Testemunhas relataram aos militares que houve uma explosão que iniciou o incêndio e atingiu a face, tórax e braços da vítima.

O homem precisou ser socorrido às pressas por funcionários do restaurante que o levaram para o hospital devido às gravidades das queimaduras.

Os bombeiros constataram que o fogo se concentrava na área dos fundos da casa, onde funcionava a cozinha do restaurante. Os militares desligaram a energia e apagaram as chamas.

A proprietária do estabelecimento, de 32 anos, também passou mal, devido à queda na pressão arterial, e foi socorrida pelos bombeiros. Os militares afirmaram que fizeram orientação para que procurem um profissional da construção civil para analisar a estrutura do estabelecimento.