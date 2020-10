Vida Urbana Entregador de delivery e outro motociclista morrem após colisão em avenida do Norte de Palmas O passageiro de uma das motos foi levado com lesões leves ao hospital

Dois motociclistas morreram após uma colisão entre as duas motocicletas neste sábado, em Palmas. O acidente ocorreu por volta das 21h30 na Avenida NS-05, Arso 62 (Quadra 605 Norte). Conforme a Polícia Militar, no local, testemunhas relataram que as duas motocicletas trafegavam em sentidos opostos quando colidiram frontalmente. Os dois homens morreram no local. Já o p...