Um entregador de 19 anos, ainda não identificado, morreu ao bater na traseira de um caminhão bitrem, no km 4 da TO-050, em Palmas, na manhã desta quarta-feira, 27.

O motorista do caminhão, de 68 anos, informou à Polícia Militar que dirigia pela TO-050 quando o veículo apresentou problemas mecânicos no meio da rodovia, no Km 4, o que o impossibilitou de continuar a trafegar com o veículo.

O homem disse aos militares que ainda chegou fazer a sinalização com galhos de árvores, porém, minutos depois a motocicleta bateu na traseira na carreta.

Conforme a polícia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou reanimar a vítima, mas em seguida constataram o óbito.