Vida Urbana Enfermeira de hospital em Alvorada registra BO contra técnico por assédio Vítima de 22 anos disse à polícia que um técnico de laboratório de 64 anos passou as mãos em suas costas dentro de uma sala hospitalar

No dia 20 deste mês, uma técnica em enfermagem de 22 anos lotada no Hospital Regional de Alvorada procurou a delegacia da Polícia Civil (PC) para registrar um Boletim de Ocorrência no qual acusa o técnico de laboratório Brasilon José da Silva, de 64 anos, servidor público concursado no Estado, de assédio sexual. Conforme o relato da vítima, o técnico “começou a pass...