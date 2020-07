O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Estado Tocantins (Sintras) revelou em comunicado à imprensa a morte por Covid-19 da enfermeira Rosimeire Pereira dos Santos Fonseca, de 54 anos neste sábado, 18.

A morte ocorreu após 7 dias de internação da profissional na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Dom Orione, conforme a entidade, que apontou complicações de saúde por

hipertensão e diabete.

A enfermeira deixa esposa, duas filhas e netos, afirma o sindicato, que também destaca a contribuição da profissional de saúde, que era concursada no governo estadual desde 7 de fevereiro de 2006.

1.109 contaminados

A enfermaria fazia parte da triste estatística de 1.109 profissionais da saúde infectados no Estado, segundo microdados do SUS consultados pelo JTo neste sábado, 18.

Os dados contêm todos os registros de profissionais da saúde que declararam a profissão ao se submeterem à testagem para o novo coronavírus e mostram que houve outros quatro óbitos de profissionais de saúde confirmados até agora.

A lista traz um técnico de segurança de trabalho, de 56 anos, morador do loteamento Panorama em Araguaína, que faleceu dia 8 de junho. Também consta o médico palmense, de 63 anos, portador de doenças renais crônicas, que morreu no dia 4 de maio. Outro caso é o do agente de saúde pública, de 59 anos, que tinha doenças respiratórias e morador de Tocantinópolis que morreu dia 12 de maio. Consta ainda uma farmacêutica, de 30 anos, falecida dia 11 de junho. Era moradora do bairro Alto Bonito em Araguaína.