Vida Urbana Enfermeira é esfaqueada pelo marido por ciúmes Tentativa ocorreu em Lagoa do Tocantins após socos na residência da vítima, que segue internada; o suspeito está preso

Na noite de terça-feira, 30, a Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 27 anos e o encaminhou à Polícia Civil (PC) após tentativa de feminicídio contra a companheira, uma enfermeira de 35 anos, com quem vive em união estável. O fato ocorreu na Avenida Rio Araguaia, em Lagoa do Tocantins. De acordo com a PM, por volta das 23h equipes receberam um chamado para atende...