Vida Urbana Energia solar: solução tem atraído população em meio à crise hídrica Na capital, Programa Palmas Solar criado em 2016 conta coma de 1 mil adesões, segundo dados da Prefeitura de Palmas, que relata mais de 100 inscritos nos últimos meses

Com a estiagem prolongada e a falta de chuvas em boa parte do país, já se discute uma crise hídrica no Brasil. Além desse fator, o valor da energia elétrica vem subindo ao longo dos meses com os reajustes das bandeiras (custos acrescentados pela União para cobrir gastos com fornecedoras extrras). Por isso, alternativas renováveis de geração de energia têm se tornando o...