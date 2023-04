Redação Jornal do Tocantins

No primeiro trimestre de 2023, foram identificadas 1.271 ligações clandestinas de energia elétrica no Tocantins, o que corresponde a mais de 423 “gatos de energia” encontrados por mês ou cerca de 14 por dia. Os dados são da Energisa, concessionária de energia elétrica no estado.

No total, foi recuperado no período um total de 1.576 MWh de energia elétrica furtada. Conforme a empresa, essa quantidade seria suficiente para abastecer todo o município de Miracema por 12 meses.

Ainda segundo os dados, neste ano houve um aumento de 20% no percentual de energia recuperada em relação ao mesmo período de 2022. Assim como no ano passado, as cidades de Palmas, Araguaína e Gurupi registraram os maiores índices de energia elétrica recuperada.

Furtar energia ou fraudar o medidor de energia elétrica é crime. Está na lei, no artigo 155 do Código Penal. A pena para esses crimes é de um a quatro anos de reclusão.

Para denunciar basta entrar em contato por meio dos canais de atendimento da Energisa, no número 08007213330, no site ou nas redes sociais. A denúncia é anônima.