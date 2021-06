Vida Urbana Enem: aberto prazo para quem teve isenção de taxa de inscrição negada Período de recurso vai de hoje até o dia 18 de junho

Os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 que tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição indeferido podem entrar com recurso de hoje (14) até o dia 18 de junho. Os resultados dos recursos estão previstos para serem divulgados no próximo dia 25 . De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a aprovação da justificativa ou da solicitação de ise...