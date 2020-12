Vida Urbana Enem 2020: Inscrições para Aulão estão abertas Evento organizado pela TV Anhanguera no dia 9 de janeiro será totalmente virtual

De olho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a TV Anhanguera anunciou nesta terça-feira, 22, que as inscrições do 'Maior Aulão do Tocantins' estão abertas. O evento é organizado pela emissora em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e apoio do Colégio Teo. De acordo com o G1 Tocantins, o evento será virtual e transmitido pelo portal...