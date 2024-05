Vida Urbana Encceja 2024 encerra inscrições nesta sexta-feira Provas estão previstas para acontecer no dia 25 de agosto

Termina nesta sexta-feira (10) as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). A prova é destinada para aqueles que não concluíram o ensino fundamental e médio na idade apropriada. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis pela internet, por meio deste link. Conforme o edital, os candidatos devem ter no mínimo 15 anos,...