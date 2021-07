Vida Urbana Empresa recorre contra decisão que não permitiu passagem a R$ 6,91 e pede para reduzir frota Recurso está na 2ª Vara da Fazenda Pública de Palmas e consta reclamação da omissão da prefeitura em resolver valor da passagem mesmo 45 dias após decisão que não permitiu reajuste nem redução da frota

E empresa Expresso Miracema impetrou um recurso contra a decisão do juiz José Maria de Lima que negou o pedido para autorizar a revisão da tarifa do transporte público de R$ 3,85 para R$ 6,91 em decisão publicada no dia 1º de junho. A empresa alega um prejuízo de mais de R$ 12,1 milhões apenas entre março e outubro do ano passado e pediu à Justiça autorização para reduzi...