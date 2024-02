Vida Urbana Empresa Pipes é autuada em R$ 1 milhão por derramamento de óleo no Rio Tocantins, diz prefeitura Departamento Jurídico da empresa informou ao JTo que está dentro do prazo de defesa, e as providências necessárias são tomadas para a anulação do auto de infração

A Prefeitura de Porto Nacional divulgou, em nota, no domingo, 24, que a empresa Pipes Empreendimentos LTDA foi autuada por derramamento de óleo, por meio de sua balsa, no lago da região do município. A empresa é responsável pelas balsas envolvidas no acidente entre as embarcações que ocorreu em 15 de fevereiro, quando duas delas faziam a travessia no rio. Após a colisão, cinco pessoas ficaram gravemente f...