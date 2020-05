Vida Urbana Empresário suspeito de mandar matar homem por furto é preso após primo ser detido pelo mesmo crime Segundo a Polícia Civil, os dois comerciantes, um dono de oficina e o outro bar, teriam contratado mesmo homem para os crimes

A Polícia Civil prendeu um comerciante de 40 anos suspeito de ter sido o mandante do assassinato de “Julinho”, como era conhecida a vítima. O suspeito estava desaparecido desde o final do ano e acabou preso nesta quarta-feira, 13. A motivação do crime de homicídio seria porque a vítima teria realizado furtos no bar do suspeito. Conforme a Polícia, delega...