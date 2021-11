Vida Urbana Empresário salta de paraquedas em uma moto de R$ 25 mil no Rio Ao contrário de outras tentativas, dessa vez o paraquedas da moto enroscou em uma árvore e o veículo não quebrou. Em outras tentativas, sua moto caiu antes que o paraquedas abrisse

O empresário Gabriel Amorim Reis ganhou fama nas redes sociais esta semana após um salto de paraquedas no Rio de Janeiro. A novidade é que ele estava sobre uma moto quando realizou o salto. Reis realizou o desafio na última quinta-feira (11) pulando de uma rampa montada no alto de um morro em Paciência, zona oeste do Rio de Janeiro. Nas imagens, gravadas pe...