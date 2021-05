Vida Urbana Empresário recebe 1º transplante de pulmão bem-sucedido no país após ter órgão destruído pela Covid Procedimento ocorreu no Hospital Albert Einstein em fevereiro e gerou debates éticos

No próximo dia 14, o empresário alagoano José Hipólito Correia Costa, 61, comemorará três meses de um transplante de pulmão inédito no país que lhe devolveu a vida, após ter tido o órgão destruído pela Covid-19 com uma fibrose irreversível. Ele espera ter alta na mesma semana, após completar quase sete meses de internação hospitalar. Desse total, passou 88 dias l...