Vida Urbana Empresário e pecuarista Antônio Divino Vieira morre vítima da Covid-19 Vieira atuou no Tocantins como bancário e posteriormente contribuiu com empreendimentos da área de seguros e automóveis

O empresário e pecuarista Antônio Divino Vieira, de 75 anos, morreu vítima de complicações da Covid-19 em São Paulo (SP). Vieira, que faleceu na noite de sábado, 27, atuou no Tocantins como bancário e posteriormente como empresário, em operações de grupos de empresas da área de seguros e automóveis. Vieira deu entrada no início de março no Hospital Rede D'or e...