Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil encontrou indícios de que um empresário de 27 anos causou prejuízo de mais de R$ 1 milhão ao praticar crime de estelionato em Paraíso do Tocantins. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A pasta divulgou ser o terceiro indiciamento do empresário em 15 dias e que o suspeito atuava no ramo de compra e venda de produtos alimentícios por atacado.

Conforme a SSP, o suspeito atraía “potenciais investidores com a promessa de altos lucros em um curto prazo”, com compra e venda de alimentos, “sobretudo açúcar e óleo, que posteriormente seriam revendidos para grandes supermercados da cidade”, explicou o delegado José Lucas Melo,por meio da assessoria.

O empresário teria atraído diversas vítimas que investiram altos valores na empresa. As vítimas, ao perceberem que se tratava de um golpe, “denunciaram o homem à Polícia Civil, que então iniciou as investigações e descobriu todo o modus operandi do suspeito de estelionato”, divulgou a pasta.

O suspeito chegou a repartir lucros da venda de carga de insumos alimentícios para “dar uma aparência de legalidade ao negócio e assim fortalecer a confiança com investidores”, divulgou a SSP.

Segundo a SSP, o investigado desviou o restante do dinheiro e as vítimas perderam entre R$ 100 mil a R$ 650 mil. “Uma vítima teve um prejuízo estipulado em mais de meio milhão de reais”.

Prisão por descumprir medida protetiva

A SSP divulgou que o investigado acabou preso na semana passada por descumprir medida protetiva. “Após tomar conhecimento de que estava sendo investigado e que poderia ser preso, o empresário, que estava proibido de se aproximar ou falar com sua ex-companheira, entrou em contato com a mulher relatando o caso e fazendo ameaças”.

A SSP comunicou que, até o momento, o empresário vai responder por três crimes de estelionato, mas que “podem aumentar, pois a Polícia Civil ainda trabalha com a possibilidade da existência de mais vítimas que caíram nos golpes do falso lucro”.