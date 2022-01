O empresário de Palmas José Carlos Guimarães Filho, 34 anos, está desaparecido desde a última quarta-feira, 5, em Uberlândia (MG).

Conforme familiares, José Carlos teria ido à Uberlândia para passar o fim de ano com amigos próximos da família. A irmã do rapaz, Marcella Guimarães Martins, contou ao Jornal do Tocantins que a família tentou ligar diversas vezes para o celular do empresário, porém, está desligado e ele não faz contato desde quarta-feira.

Marcella relatou que a família registrou dois Boletins de Ocorrência (BO), um em Palmas e outro em Uberlândia. A última informação da família é que José Carlos teria pegado uma corrida de um carro de aplicativo até a rodoviária de Uberlândia.

Nesta sexta-feira, 7, o motorista do aplicativo prestou depoimento à Polícia Civil e informou que havia entregue o rapaz na rodoviária da cidade. “Ele mostrou o trajeto e realmente foi confirmado que ele fez o trajeto correto e entregou José Carlos na rodoviária. Agora a mobilização é na rodoviária para a polícia descobrir se meu irmão embarcou realmente para o destino combinado, Capinópolis (MG) para visitar nosso vó”.

Segundo a familiar, José Carlos nunca havia ficado tanto tempo sem dar notícias, por isso, a família está aflita com a situação. “Nossa família é muito unida. Ele já deveria ter chegado e não chegou. Isso deixa a gente apreensiva porque não temos suspeita de nada”.

Quem tiver informações sobre o caso pode entrar em contato nos telefones (34) 99302-0702 (Fernanda) ou (63) 99206-9215 (Marcella).