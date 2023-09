Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil indiciou um empresário, de 39 anos, de Colinas do Tocantins, com o fim das investigações sobre a morte de Victor Eduardo Gomes da Silva, de 29 anos, que ocorreu no dia 07 de junho de 2022.

O crime teria sido motivado pela suposta alegação de que a vítima teria cometido um delito contra uma pessoa da família do empresário que, para se vingar, mandou matar o jovem. O suspeito de ser o mandante está com a prisão decretada, porém, está foragido após saber da prisão de um dos executores do crime, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública nesta sexta-feira, 29.

Crime

Segundo a polícia, por volta das 6h46 da manhã do dia 7 de junho de 2022, o jovem Victor foi alvo de mais de 15 tiros por dois autores que foram pagos por um conhecido empresário da cidade de Colinas.

De acordo com as investigações, o empresário contratou um homem de iniciais G.A.S, de 43 anos, e outro indivíduo para matar Victor Eduardo pelo valor de R$ 3 mil.

Na última quarta-feira, 27, a polícia informou que cumpriu mandado de prisão contra G.A.S que confessou ter participado da execução do crime junto com o outro indivíduo que teria morrido alguns meses depois.

O suspeito preso acabou autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Em sua residência os agentes apreenderam uma espingarda calibre .36.