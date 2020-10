Vida Urbana Emprego: Sine lista 417 vagas na sexta, 9, com 142 em Palmas, 104 em Araguaína e 50 em Paraíso De acordo com o órgão, setor da construção civil predomina

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Tocantins lista417 vagas de emprego estão disponíveis nas unidades do sistema no Estado: com 142 vagas em Palmas (22 delas em Taquaralto), 104 em Araguaína e 50 em Paraíso. São mais 40 em Gurupi, 36 em Porto Nacional, 28 em Araguatins, 13 em Guaraí e quatro em Dianópolis. Segundo o comunicado, o setor da Construção Civil cont...