Um homem de 40 anos foi preso em flagrante durante operação da 22ª Delegacia de Xambioá, suspeito de porte ilegal de arma de fogo, na quarta-feira, 7, em uma residência localizada no município de Xambioá, região norte do estado. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Segundo o delegado Márcio Lopes da Silva, responsável pelas investigações, a operação era em cumprimento a dois mandados de busca e apreensão criminal, expedidos pelo juízo criminal da Comarca de Xambioá.

“Os mandados judiciais foram expedidos pelo Poder Judiciário no âmbito do inquérito policial que apura o delito de disparos de arma de fogo, ocorrido na virada do ano, na avenida Beira-Rio, quando dois indivíduos, após uma breve confusão com um terceiro, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em via pública”, informou o delegado por meio da assessoria.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, durante as buscas em uma residência, foi localizado em posse do suspeito um revólver, calibre 38, e 21 munições intactas e cerca de R$ 45 mil em dinheiro.

Conforme divulgado pela pasta, o suspeito informou aos policiais que o dinheiro tinha origem do seu trabalho, compra e venda de moedas eletrônicas.

A Polícia Civil levou o suspeito para a delegacia do município, mas pagou fiança no valor de quatro salários mínimos, liberado logo em seguida.