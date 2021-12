Vida Urbana Em um mês, entre o início de novembro e dezembro, média móvel de vacina aplicada cai 79% no Estado No dia 3 de novembro média de vacinados era de 4,4 mil e na sexta-feira, 3, o índice caiu para 2,5 mil vacinas aplicadas

Nos últimos 30 dias a média móvel de pessoas vacinadas contra a Covid-19 caiu 79 % entre o dia 3 de novembro a 3 de dezembro, sexta-feira, de acordo com os dados do portal Integra, consultado neste domingo, 5. O dado considera, em determinada data, os indicadores em intervalo de 7 dias anteriores. No dia 3 de novembro, o portal mostra 9.277 pessoas vacinadas naquel...