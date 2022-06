Vida Urbana Em três anos, Tocantins aumenta em 22% número de garotas que foram mães entre 10 e 14 anos Número subiu de 214 em 2019 para 261 no ano passado; neste ano, estado registra 97 mães nesta faixa etária e especialistas regionais analisam a política abortiva do país

Dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) do Ministério da Saúde (MS) mostram crescimento de 22% no número de garotas de 10 a 14 anos que se tornaram mães no Tocantins nos três últimos anos, quando o número passou de 214 em 2019 para 261 no ano passado. Até o mês de junho, o Tocantins tem 9.407 nascidos vivos em 2022. Destes, há registros de 97 ...