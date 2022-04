Vida Urbana Em torno de 5 mil maços de cigarros e relógios sem notas fiscais são apreendidos em carro de turismo Conforme motorista do veículo, os cigarros foram deixados por um homem para outro retirar no depósito da empresa em Teresina (PI)

Duas caixas, nas quais continham cerca de 5 mil maços de cigarros vindos do Paraguai, sem nota fiscal, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira, por volta das 9h40, em Gurupi, região sul do Estado. De acordo com a PRF, a equipe estava em fiscalização de trânsito e combate ao crime na Unidade Operacional de Gurupi, quando...