Em tentativa de homicídio, bebê é ferido na região sul de Palmas

Um bebê de 1 ano e 11 ficou ferido após uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira,7, por volta das 22 horas, no setor Taquari, região sul de Palmas. Além da criança, mais duas pessoas também foram feridas. Segundo informou o G1 Tocantins, depois de ferido, o bebê conseguiu sair do local do crime e pedir ajuda a moradores, que chamaram a polícia. ...