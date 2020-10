Vida Urbana Em sete meses de pandemia, Estado registra 71.136 contaminações e 1.011 óbitos Neste domingo, 11, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 93 novos casos e duas mortes

Mais 93 casos de pacientes infectados com a Covid-19 e duas mortes foram somados às estatísticas da doença neste domingo, 11. No boletim epidemiológico de número 210, completando 7 meses desde o início da pandemia no Tocantins, 71.136 se contaminaram com o novo coronavírus, sendo que 1.011 não resistiram às complicações da doença. Entre os casos confirmados, 57.152...