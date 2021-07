Vida Urbana Em seis meses, fiscalização de Palmas atua em 187 denúncias de aglomerações Março foi o mês com o maior número de ocorrências, com 85 chamados sobre casos de descumprimento das medidas sanitárias contra a Covid-19

Somente nos primeiros seis meses de 2021, as fiscalizações de Palmas registraram 187 denúncias de aglomerações, mesmo com os decretos que proíbem eventos e aglomerações. Somente em março, foram 85 chamados a Ouvidoria Geral do Município ou a Guarda Metropolitana de Palmas. Essas denúncias são fundamentais para combater os descumprimentos das medidas sanitárias e o avanço d...