Um homem de 56 anos, identificado com as iniciais J.B.S. é suspeito de matar o próprio sobrinho, Manoel Barbosa dos Santos, de 40 anos, com golpes de faca, na madrugada do dia 30 de janeiro. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele foi preso na manhã de quarta-feira, 21, em São Salvador do Tocantins.

Segundo a pasta, a prisão ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva realizado por policiais civis da 96ª Delegacia de Palmeirópolis.

O delegado Sandro Dias, responsável pelas investigações, informou por meio da assessoria que o crime ocorreu após uma discussão de Manoel Barbosa com o tio enquanto faziam uso de bebida alcoólica.

“Durante as investigações foi possível constatar que a vítima recebeu diversos golpes de faca que atingiram várias partes do corpo, e morreu na madrugada do dia 30 de janeiro na própria residência, mas seu corpo foi encontrado apenas pela manhã, já em via pública.” disse o delegado.

A pasta informou ainda que o inquérito será finalizado e remetido ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.

O suspeito foi levado para a Cadeia Pública de Palmeirópolis.