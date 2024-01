Uma batida traseira entre uma caminhonete e uma moto deixou o motociclista, identificado como Rafael Gonçalves de Oliveira, ferido na tarde de segunda-feira, 29, no setor Jardim Paulista, em Paraíso do Tocantins.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, a equipe encontrou a vítima deitada no chão, sem o capacete, inconsciente, com sangramentos nos dois ouvidos, hematomas na região do rosto e ferimento abaixo do olho direito. Imobilizado, a corporação o encaminhou para o Hospital Regional de Paraíso.

Ainda conforme os bombeiros, populares que estavam no local informaram à equipe que o motociclista estava trafegando na Avenida Bernardo Sayão, quando colidiu na lateral da caminhonete.

O irmão da vítima informou também aos bombeiros que o condutor do veículo, teria fugido do local.